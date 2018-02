Όχι μόνο ξεπέρασε το μικροπρόβλημα που απέκτησε κόντρα στους Νετς, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για μια ακόμα φορά ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς και τους βοήθησε να φτάσουν στην εκτός έδρας νίκη επί των Νιου Γιορκ Νικς με 103-89.

Ο Αντετοκούνμπο έφτασε σε ένα ακόμα double-double, σημειώνοντας 23 πόντους και μαζεύοντας 11 ριμπάουντ. Ακόμα, ο “Greek freak” μοίρασε 6 ασίστ και… 2 τάπες.

February 7, 2018