Θανάσης Γιαννακόπουλος: Πανελλήνια θλίψη για το θάνατο του «τυφώνα»!

Αντίο Θανάση. Υπήρξες υπόδειγμα ανθρώπου με τεράστια κοινωνική προσφορά και δεν ήσουν τυχαία αγαπητός από τους φιλάθλους όλων των ομάδων. Έμεινες αναλλοίωτος στο πέρασμα των χρόνων και αυθεντικός και γι αυτό σε αγαπήσαμε όλοι αυτοί που σε ζούσαμε καθημερινά να είσαι δίπλα μας σε ότι χρειαζόμασταν. Οικογενεια όπως το έλεγες συχνά πυκνά. Καλο σου ταξίδι. #rip