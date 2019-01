Θρίαμβος των Θάντερ στο Λος Αντζελες! Αποδοκιμάστηκε ο Τζορτζ – videos

Ο Πολ Τζορτζ πέτυχε 37 πόντους επιτρέποντας στους Θάντερ θρίαμβο απέναντι στους Λέικερς, με 107-100, μέσα στο Λος Αντζελες.

Σε triple double έφτασε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, με 14 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ για τους Λέικερς που αγωνίστηκαν για τρίτο ματς χωρίς τον τραυματία Λεμπρον Τζέιμς (ισάριθμες ήττες), ο Πόουπ είχε 25 πόντους και ο Ίνγκραμ έκανε double double με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Να αναφέρουμε πως το κοινό των Λέικερς δεν φαίνεται να συγχώρεσε την επιλογή του Τζορτζ να παραμείνει στην Οκλαχόμα και να απορρίψει την πρόταση των “λιμνάνθρωπων” το καλοκαίρι, αποδοκιμάζοντας τον παίκτη των φιλοξενούμενων, πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Lakers fans booed Paul George just about every time he touched the ball tonight.

But PG-13 got the last laugh, scoring 37 points on 15-29 shooting in OKC’s 107-100 win over LAL.

(Via @hmfaigen)pic.twitter.com/qXMUfRq0KO

