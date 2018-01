Θρήνος στο NBA! Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό ο Μπάτλερ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΤΜΖ ο ΝΒΑer, Ρασουάλ Μπάτλερ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σαν αποτέλεσμα, το όχημα του συγκρούστηκε σε τοίχο και αναποδογύρισε. Ο πρώην παίκτης του μπάσκετ βρήκε τραγικό θάνατο, όπως και η τραγουδίστρια σύζυγός του, Λία ΛαΜπέλ.

Former NBA player Rasual Butler and his wife, singer Leah LaBelle, have reportedly died in a single car crash early this morning, according to TMZ.

Butler was a 13-year NBA veteran, while his wife was signed to Epic Records.

RIP to both. 🙏 pic.twitter.com/zuEvQlELWD

— Hashtag Basketball (@hashBasketball) January 31, 2018