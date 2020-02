Μια από τις κορυφαίες μορφές των Σέλτικς, ο Μπιλ Ράσελ, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ, στο ντέρμπι των δύο ομάδων στο Λος Άντζελες, φορώντας τη φανέλα του “black mamba”.

Λέικερς και Σέλτικς… κονταροχτυπήθηκαν στο Λος Άντζελες, με τους πρώτους να παίρνουν στο φινάλε το ντέρμπι του ΝΒΑ.

Ο Μπιλ Ράσελ ο θρυλικός σέντερ των Σέλτικς παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση και μάλιστα φόρεσε τη φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ για αν τιμήσει τον “black mamba”.

Μάλιστα, οι Λέικερς έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνισή του 86χρονου Μπιλ Ράσελ, μέσω των επίσημων σελίδων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι “λιμνάνθρωποι” αναφέρουν χαρακτηριστικά: “Σεβασμός από τον μεγαλύτερο των αντίπαλο μας. Σε ευχαριστούμε”.

A post shared by NBA (@nba) on Feb 23, 2020 at 2:20pm PST

NBA legend Bill Russell arrives for Lakers-Celtics wearing a No. 24 Lakers jersey. Only for Kobe 💜💛 pic.twitter.com/kCwCPwTfwU

Respect from the greatest of rivals. Thank you, GOAT. pic.twitter.com/32IBSWEX6g