Η αδικοχαμένη Τζίτζι Μπράιαντ τιμήθηκε στο Draft του WNBA μαζί με τις Αλίσα Αλτομπέλι και Πέιτον Τσέστερ, που επίσης έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το μοιραίο ελικόπτερο του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ. Δάκρυσε η Βανέσα Μπράιαντ στο μήνυμα που έστειλε.

Πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου (18.04.2020) το Draft του WNBA, εκεί όπου είχαμε μια ιδιαίτερη στιγμή, αφού τιμήθηκε η μνήμη των Τζίτζι Μπράιαντ, Αλίσα Αλτομπέλι και Πέιτον Τσέστερ που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ.

Το αεροπορικό δυστύχημα που συγκλόνισε όλον τον πλανήτη πριν από λίγους μήνες δεν πέρασε απαρατήρητο από τα γυναικείο draft. Άλλωστε τα τρία κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους, αγαπούσαν το μπάσκετ και ήταν συναθλήτριες. Έτσι, το WNBA αποφάσισε να τις επιλέξει τιμητικά σαν ντραφτ.

Η κομισάριος του WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, ανακοίνωσε την καθιέρωση του βραβείου «Κόμπι και Τζίτζι Μπράιαντ». Πρόκειται για ένα βραβείο που θα δίνεται σε μία ομάδα ή ένα άτομο που βοηθάει στην ανάδειξη του γυναικείου μπάσκετ.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμήσατε την Τζίτζι μου, επιλέγοντας την να γίνει ντραφτ αυτή τη χρονιά. Θα ήταν ένα όνειρο που θα γίνονταν πραγματικότητα για εκείνη. Δούλευε χωρίς κούραση, καθημερινά. Ήθελε να γίνει μια εκ των κορυφαίων αθλητριών. Ήταν σαν τον πατέρα της. Σας ευχαριστώ που τιμήσατε τη μικρή μου κόρη.

Ο Κόμπi και η Τζίτζι αγαπούσαν το WNBA. Σας ευχαριστώ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα φετινά ντραφτ πικ. Να δουλεύετε σκληρά, ποτέ να μην συμβιβάζεστε. Χρησιμοποιείστε την… Mamba Mentality», είπε στο συγκινητικό μήνυμα που έστειλε η δακρυσμένη μητέρα της Τζίτζι, Βανέσα Μπράιαντ.

“Work hard. Never settle. Use that Mamba Mentality.”



