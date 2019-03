Το αδιανόητο καλάθι του Λαμπ «σκότωσε» το Τορόντο! Τα αποτελέσματα στο NBA – video

Με ένα αδιανόητο buzzer beater του Τζέρεμι Λαμπ, οι Σάρλοτ Χόρνετ έριξαν στο καναβάτσο τους Τορόντο Ράπτορς στον Καναδά, υποχρεώνοντάς τους στην 23η τους ήττα στη σεζόν.

Οι «πτερόσαυροι» ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και κρατούσαν την τύχη στα χέρια τους, όμως ο Λαμπ με ένα τρελό σουτ από το κέντρο του γηπέδου, τους στέρησε τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα μάλιστα, το Τορόντο έπεσε στο 51-23 και έχει μείνει πια πολύ πίσω από τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στη «μάχη» για την πρώτη θέση της κατάταξης στην Ανατολική Περιφέρεια.

Jeremy Lamb with the #TissotBuzzerBeater from beyond half-court to win it for the @hornets! #ThisIsYourTime #Hornets30 pic.twitter.com/goZ6kovskn

