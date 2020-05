Μπορεί το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν να έχει μονοπωλήσει το μπασκετικό ενδιαφέρον στις… ημέρες του κορονοϊού, αλλά το ΝΒΑ είχε και άλλους «ήρωες» πριν τον «M.J.». Ένας από αυτούς ήταν ο Λάρι Μπερντ.

Ο λογαρισμός του ΝΒΑ στα social media παραδίδει μαθήματα… μπασκετικής ιστορίας και έβαλε στο επίκεντρο τον θρύλο των Σέλτικς, Λάρι Μπερντ.

Δύσκολα καλάθια, ασίστ γεμάτες φαντασία και πάρα πολλά καρφώματα γεμίζουν το mixtape που δημιούργησε το ΝΒΑ, για τον 3 φορές πρωταθλητή.

Δείτε το εντυπωσιακό 8λεπτο βίντεο

12x NBA All-Star

3x NBA MVP

3x NBA Champion

& so much more.



Larry Bird’s legendary #NBAMixtape! pic.twitter.com/2k9kZ56gdI