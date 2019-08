Ο Ντέιβιντ Μπλατ αποκάλυψε ότι πάσχει από σοβαρή ασθένεια, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να δέχεται από χθες (19/8) δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης από όλον τον μπασκετικό κόσμο.

Μήνυμα στήριξης έστειλε κι ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Πάμπλο Λάσο, με ανάρτηση του στο twitter. «Ντέιβιντ, πάντα μαζί σου», έγραψε ο Ισπανός τεχνικός.

💪💪💪💪💪

David, always with you.

— Pablo Laso (@pablolaso) August 19, 2019