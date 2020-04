Η κατάσταση στις ΗΠΑ με τον κορονοϊό χειροτερεύει μέρα με την ημέρα, γεγονός που δεν αποκλείεται να προκαλέσει την ακύρωση της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή ο γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος, Μπράιαν Ουίνχορστ, η σεζόν στο ΝΒΑ οδηγείται προς οριστική διακοπή, λόγω της εφιαλτικής κατάστασης που επικρατεί στις ΗΠΑ από τον κορονοϊό.

Ο Ουίνχορστ τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη απαισιοδοξία για την συνέχεια της σεζόν, από την στιγμή που τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται συνεχώς στη χώρα. Επίσης, αναφέρεται και στην αρνητική απάντηση της Ένωσης των παικτών, για μείωση της τάξης του 50% από την δόση του Απριλίου (απάντησαν με 25% μείωση από την δόση του Μαϊου).

.@WindhorstESPN says there’s “a significant amount of pessimism” in the NBA and the NBPA’s talks about whether they’re going to cancel the season. pic.twitter.com/SAGMJlFRDO