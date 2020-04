Η Euroleague κάλεσε τον κόσμο να ψηφίσει για το ποιο «καυτό» γήπεδο της διοργάνωσης και μέσα στις υποψηφιότητες της έβαλε το ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού.

Η Euroleague προσπαθεί να βρει το γήπεδο με την πιο… θερμή εξέδρα στη διοργάνωση και κάλεσε τον κόσμο για να τη βοηθήσει, ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές.

Με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στα social media, η διοργανώτρια καλεί τους οπαδούς να ψηφίσουν ανάμεσα στο ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού, την «Μενορα Μιβτατσιμ Αρένα» της Μακάμπι Τελ Αβίβ, την «Ζαλγκίριο Αρένα» της Ζαλγκίρις Κάουνας και την Ούλκερ Σπορτς Αρένα» της Φενέρμπαχτσε.

«Σε μερικές από αυτές, μπορεί να… κουφαίνεσαι, όταν παίζεται το παιχνίδι», είναι το σχόλιο που συνοδεύει την ερώτηση!

Some of these can be deafening when a game is on! 🤯



Which Arena has the best atmosphere, one of these or another? 🤔🔥#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/ccRsdOWjjm