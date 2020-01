Με το παιχνίδι στο “Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν” να βρίσκεται 48’’ πριν το τέλος του και να έχει κριθεί υπέρ των Γκρίζλις, ο Ντίλον Μπρουκς έκανε το σκορ 124-106 με τρίποντο.

Ο Κράουντερ εκμεταλλεύτηκε την χαλαρότητα των Νικς στην επαναφορά της μπάλας, την έκλεψε και αμέσως στην γωνία για σουτ τριών πόντων. Η κίνηση του εκνεύρισε τον Πέιτον, που τον έσπρωξε πάνω στο σουτ και τον πέταξε εκτός παρκέ (!), με αποτέλεσμα να ακολουθήσει γενικευμένη σύρραξη.

Οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα, ενώ οι διαιτητές αποφάσισαν να αποβάλλουν τους Πέιτον και Κράουντερ, αλλά και τον Μάρκους Μόρις των Νικς, που έσπρωξε εκτός φάσης τον Ζα Μοράντ .

Μετά το ματς ο Μόρις ξέφυγε κάνοντας ένα απρεπές σχόλιο. «Ο Κράουντερ παίζει το μπάσκετ διαφορετικά, έχει γυναικείες τάσεις στο παρκέ, κάνοντας θέατρο και τινάζοντας το κεφάλι του για να πάρει φάουλ. Το παιχνίδι είναι αντρικό και κάποια στιγμή αγανακτείς με τέτοιες αντιδράσεις. Το παιχνίδι του είναι soft, σαν γυναικούλα», δήλωσε.

Λίγη ώρα αργότερα και την δημόσια κατακραυγή, έσπευσε να απολογηθεί. «Ζητώ συγγνώμη για όσα είπα περί γυναικείων τάσεων. Έχω απεριόριστο σεβασμό στις γυναίκες και όσα σημαίνουν για μας. Ήταν πάνω στην ένταση της στιγμής και δεν ήθελα να προσβάλω καμία γυναίκα», έγραψε στο Twitter.

I apologize for using the term “female tendencies” I have the upmost respect for women and everything they mean to us. It was a Heat of the moment response and I never intended for any Women to feel as though in anyway I’m disrespecting them. Again I apologize with my comments.

— Marcus Morris (@MookMorris2) January 30, 2020