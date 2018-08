Το… τέλος ενός τεράστιου! Αποσύρθηκε ο Μανού Τζινόμπιλι

Ο 41χρονος Αργεντινός αποχαιρετά την ενεργό δράση έχοντας φορέσει 4 φορές το δαχτυλίδι του πρωταθλητή του NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς (από το 2002 ανήκε στο δυναμικό τους).

Ακόμη, έπαιξε σε δύο All Star Game (2005, 2011), συμπεριλήφθηκε δύο φορές στην καλύτερη τρίτη πεντάδα (2008, 2011), το 2008 αναδείχθηκε κορυφαίος έκτος παίκτης, ενώ το 2003 ήταν στην καλύτερη δεύτερη πεντάδα των ρούκι.

Φυσικά, μια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του ήταν και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε με την εθνική Αργεντινής, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το 2008 η ομάδα του κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ ήταν ασημένια στο Παγκόσμιο του 2002.

«Σήμερα και έχοντας ένα γεμάτο εύρος συναισθημάτων, ανακοινώνω την απόσυρσή μου από το μπάσκετ. Τεράστια ευγνωμοσύνη σε όλους (οικογένεια, φίλους, συμπαίκτες, προπονητές, σταφ, φιλάθλους) που ήταν στη ζωή μου τα τελευταία 23 χρόνια. Ήταν ένα εκπληκτικό ταξίδι. Πολύ πέρα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου», έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ο Τζινόμπιλι.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K

— Manu Ginobili (@manuginobili) August 27, 2018