I am honored and humbled to have an opportunity to represent this country by joining the Turkish National Team. Extremely excited to wear this jersey with the Turkish Flag across my chest with pride. I cannot guarantee any success, accomplishments, or victories. But the one thing that I can promise you is that I will give every single ounce of sweat, energy and effort for this Country. You have my word. 🙏🏽🧿🤟🏽🇹🇷 ———————————————————————————————————————————————— Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum. 🙏🏽🧿🤟🏽🇹🇷