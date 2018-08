Τουρνουά με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό! Το πρόγραμμα των αγώνων

Στο τουρνού ΟΠΑΠ Basketball Tournament «Νεόφυτος Χανδριώτης», που θα διεξαχθεί στην Κύπρο το τριήμερο από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου, θα συμμετάσχουν τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας σεζόν.

Μαζί με τις δύο ελληνικές ομάδες, το «παρών» στο νησί θα δώσουν και δύο ακόμα γνωστά ονόματα, αφού οι διοργανωτές έχουν λάβει θετική απάντηση και από τις Χίμκι και Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι οποίες και θα αγωνίζονται και τη νέα σεζόν στη Euroleague.

Το πρόγραμμα του τουρνουά με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου

18:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ vs. BC Κίμκι

21:00 Παναθηναϊκός vs. ΑΕΚ

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου

17:30 BC Κίμκι vs. ΑΕΚ

20:00 Παναθηναϊκός vs. Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου

17:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ vs. ΑΕΚ

19:30 Παναθηναϊκός BC vs. BC Κίμκι

Τα εισιτήρια των αγώνων

Για όλες τις μέρες και όλους τους αγώνες:

€30/3-DAY PASS/Κάτω Διάζωμα

€20/3 DAY PASS/Άνω Διάζωμα

Τα εισιτήρια μίας ημέρας (θα είναι διαθέσιμα μόνο στην είσοδο):

€10 Ημερήσιο Εισιτήριο (2 αγώνες) ‘Aνω διάζωμα

€15 Ημερήσιο Εισιτήριο (2 αγώνες) Kάτω διάζωμα