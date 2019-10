«Τρελαίνει» κόσμο ο Ζάιον Γουίλιαμσον! Αήττητοι οι Πέλικανς – video

Το 3×3 στα φιλικά προετοιμασίας τους έκαναν οι Πέλικανς, που επικράτησαν δύσκολα των Τζαζ με 128-127, έχοντας για μια ακόμη φορά σε «μεγάλη» βραδιά τον Ζάιον Γουίλιαμσον.

Μετά τους 19 πόντους που πέτυχε στο προηγούμενο φιλικό της ομάδας, ο «ρούκι» των Πέλικανς αυτή τη φορά σημείωσε 26, δείχνοντας πως θα αποτελέσει ένα από τα σημεία αναφοράς του νέου πρωταθλήματος στο ΝΒΑ.

29 points last game, 26 points tonight.

Zion is already a force.#WontBowDown pic.twitter.com/H2CDR3I8QI

