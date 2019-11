“Τρελό” κάρφωμα του Λεμπρόν πάνω στον Μπιέλιτσα! – video

Τη φάση της αγωνιστικής στο NBA έκανε ο Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς ακόμη και σε… προχωρημένη ηλικία παραμένει από τους πιο θεαματικούς παίκτες του “μαγικού” κόσμου.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ξεπέρασε τον Μπογκντάνοβιτς και… απογειώθηκε για ένα απίθανο κάρφωμα πάνω στον Μπιέλιτσα, ο οποίος έκανε το λάθος να στηθεί μπροστά Τζέιμς για την άμυνα.

The Lakers bench was all of us watching that LeBron poster 📹 pic.twitter.com/y53WQjHy4s

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 16, 2019