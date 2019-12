“Τρελό” παιχνίδι στο Μαϊάμι με δύο triple–double! Στην παράταση οι Χιτ

“Τρελό” ματς στο Μαϊαμι, με τους Χιτ να επικρατούν στην παράταση των Ατλάντα Χοκς με 135-121 (κ.α. 117-117). Οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά στο σκορ με 117-111, 59 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, αλλά φαίνεται πως βιάστηκαν να πουν πως το ματς τελείωσε!

Trae Young yelled "It's over!" to the Heat crowd after the Hawks went up 6 with 1 minute left

…The Heat ended up winning by 14. pic.twitter.com/0JlpCpC72Y

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 11, 2019