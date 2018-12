“Τρομάζει” η γυμναστική του Αντετοκούνμπο! Δεμένος με αλυσίδες ο Γιάννης – video

Το σώμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι πιθανότατα το κορυφαίο του NBA, αλλά για να συμβεί αυτό, ο Έλληνας γκαρντ – φόργουορντ δουλεύει και περισσότερο από τον καθένα στο γυμναστήριο.

Είναι χαρακτηριστικό το video που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Μιλγουόκι Μπακς, με τον Greek Freak να γυμνάζεται δεμένος με αλυσίδες, αλλά και το σχόλιό του, κάτω από την ανάρτηση στο twitter: “Δεν υπάρχουν μέρες και νύχτες ρεπό για τον κορυφαίο παίκτη του μήνα στην Ανατολή”.

No Days (or Nights) OFF for your Eastern Conference Player of the Month!!

⛓💪#StayFreaky | #Antetokounbros | #Ready | #FearTheDeer

(via @Giannis_An34 IG) pic.twitter.com/mlBzByfdgM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 4, 2018