Τρομάζει ο Αντετοκούνμπο! Η σούπερ εμφάνιση στην πρόβα τζενεράλε – video

Οι GM των ομάδων του NBA τον ανέδειξαν ήδη Νο1 φαβορί για ένα δεύτερο βραβείο MVP στη φετινή σεζόν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται έτοιμος να τους δικαιώσει στο παρκέ.

Ο «Greek Freak» ήταν εκπληκτικός και στην πρόβα τζενεράλε κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλς, κόντρα στους οποίους σημείωσε 26 πόντους (7/9 βολές, 8/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα), πήρε 14 ριμπάουντ, έδωσε 2 ασίστ και έκανε 3 κλεψίματα σε μόλις 27 λεπτά συμμετοχής.

The best from The Greek Freak in 27 minutes:

26 PTS | 14 REB | 3 BLK | 60 FG% pic.twitter.com/TCmSFJF8sS

