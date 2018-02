Ο Μπλέικ Γκρίφιν είχε και πάλι… κέφια και ο Πίστονς δεν βρήκαν αντίσταση από τους Μπλέιζερς, τους οποίους και διέλυσαν με 111-91.

Ο Γκρίφιν πέτυχε 21 πόντους, ενώ μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ. και ο Αντρέ Ντράμοντ με 17 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ ξεχώρισαν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Αντρέ Ντράμοντ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους, με 17 ριμπάουντ!

You want highlights? We have highlights.

Watch #Pistons Playback crafted by @Flagstar. #DetroitBasketball pic.twitter.com/xoIyVDYhBg

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 6, 2018