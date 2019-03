ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Παναθηναϊκός: Σαρωτικό κάρφωμα Παπαγιάννη – video

Ο Γιώργος Παπαγιάννης δείχνει να έχει γυρίσει το διακόπτη, αποτελώντας έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Ρικ Πιτίνο. Ο νεαρός ψηλός του «τριφυλλιού» έχει φορμαριστεί και παίρνει μαζί του όποιον βρεθεί μπροστά.

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα, ο Έλληνας σέντερ κατεδάφισε το ρωσικό καλάθι, καρφώνοντας εντυπωσιακά, έπειτα από ασίστ του Παπαπέτρου, μπροστά σ’ έναν εξαιρετικό αμυντικό, όπως είναι ο Κάιλ Χάινς.

