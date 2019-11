Εκεί όπου όλοι τον είχαν ξεγραμμένο, ο Ολυμπιακός φώναξε ένα εκκωφαντικό “παρών”! Οι “ερυθρόλευκοι” σόκαραν την Euroleague κάνοντας… υπέρβαση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Οι “ερυθρόλευκοι” κοίταξαν κατάματα την πρωταθλήτρια Ευρώπης κι έφυγαν με το “διπλό” (79-84) μετά από 11 χρόνια από τη συγκεκριμένη έδρα, υποχρεώνοντας την ομάδα του Ιτούδη στην πρώτη της φετινή ήττα στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός βελτίωσε έτσι το ρεκόρ του, φτάνοντας στο 2-3, έχοντας για κορυφαίους τους Μπράντον Πολ (20 π.) και Πάντερ (16 π.). όσον αφορά την ΤΣΣΚΑ, “έπεσε” στο 4-1, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Μάικ Τζέιμς (22 πόντους, έχοντας όμως λίγους στην επανάληψη). Σδημαντική συνεισφορά είχε ο Χάινς (19 π), εκμεταλλευόμενος τις στιγμές που οι Πειραιώτες αγωνίστηκαν χωρίς τον Μιλουτίνοφ, που φορτώθηκε από νωρίς με φάουλ.

Να θυμίσουμε ότι ο Κεστούτις Κεμζούρα δεν είχε στη διάθεση του τους Γουίλι Ριντ και Τέιλορ Ρότσεστι. Οι δύο… νεοφερμένοι έμειναν στην Αθήνα για να προπονηθούν και να μπουν σταδιακά στο κλίμα της ομάδας. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να μπουν στη 12άδα των “ερυθρόλευκων” στο προσεχές ματς με την Μακάμπι στο ΣΕΦ (01.11.2019 / 21:30, ενώ θα ακολουθήσουν τα εντός έδρας με Αναντολού και Ζαλγκίρις).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε συγκεντρωμένος το ματς, αλλά η ΤΣΣΚΑ έκανε ένα σερί 6-0 και έδειξε πως θα έδινε μεγάλη “μάχη” για το “ροζ φύλλο” αγώνα. Οι δύο ομάδες πήγαν… καλάθι-καλάθι για αρκετά λεπτά, με τον Κεμζούρα όμως να δέχεται άσχημα νέα, αφού είδε τον Μιλουτίνοφ να φορτώνεται με 2 φάουλ και τον Παπανικολάου να πηγαίνει στον πάγκο κουτσαίνοντας (πρόβλημα στο δεξί του γόνατο). Χίλιαρντ και Χάινς ήταν οι μόνιμες πηγές κινδύνου για τους “ερυθρόλευκους”, αλλά όταν μπήκε στην… εξίσωση ο Τζέιμς, τότε η “ψαλίδα” άνοιξε (24-18 το σκορ της πρώτης περιόδου).

