Τζέιμς: «Γιατί να σπάσω το συμβόλαιό μου και να γυρίσω στο ΟΑΚΑ;»

Ο Μάικ Τζέιμς είναι ένας από τους πιο δραστήριους παίκτες στα social media. Ο Αμερικανός γκαρντ άνοιξε διάλογο με οπαδούς του Παναθηναϊκού και ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής στο ΟΑΚΑ, σε περίπτωση που το «τριφύλλι» τον ήθελε πίσω.

Ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού τον ρώτησε στο twitter αν θα έσπαγε το συμβόλαιό του με την Αρμάνι Μιλάνο, εάν ο Παναθηναϊκός του έδινε την ευκαιρία να γυρίσει στο ΟΑΚΑ, με τον Τζέιμς να δίνει ξεκάθαρη απάντηση.

«Όχι, για΄τι να το κάνω αυτό;», τόνισε ο πρώτος σκόρερ της εφετινής Euroleague.

No why would i do that? https://t.co/TqswAzDcNz

— Mike James (@TheNatural_05) May 24, 2019