Μας έδωσε λίγο… τυράκι! Την ώρα που όλοι οι φίλοι του μπάσκετ περιμένουν να δουν και πάλι κάποιες στιγμές «μαγείας» του Μάικλ Τζόρνταν, το ESPN έδωσε στη δημοσιότητα πέντε λεπτά από το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ, «The Last Dance».

Αθλητική δράση δεν υπάρχει, λόγω του κορονοϊού. Το ντοκιμαντέρ για τον αδιαμφισβήτητο G.O.A.T του παγκόσμιου αθλητισμού, Μάικλ Τζόρνταν και τη “δυναστεία” των Σικάγο Μπουλς έρχεται σε λίγες ώρες για να μας δώσει μια πνοή γεμάτη μπασκετική «μαγεία» και υπέροχες αναμνήσεις.

Δύο ημέρες πριν από την πρεμιέρα του πρώτου επεισοδίου του «The Last Dance», το ESPN έρχεται να μας κάνει ένα μικρό δωράκι, δίνοντας μας μια πολύ μικρή –πεντάλεπτη- ιδέα από το τι θα αντικρύσουμε.

«Δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι την Κυριακή; Ούτε εμείς, γι’ αυτό σας δίνουμε ένα πεντάλεπτο από το πρώτο επεισόδιο» αναφέρεται στη λεζάντα του συγκεκριμένου tweet.

Can’t wait for Sunday? Neither can we.



So we’re dropping five minutes from the first episode of #TheLastDance pic.twitter.com/qW0Z3rmSxr