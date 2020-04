Έρχεται η δεύτερη… δόση του ντοκιμαντέρ «The Last Dance» για τον Τζόρνταν και τους Σικάγο Μπουλς, που προβάλλεται από το ESPN και το Netflix.

Τα δύο πρώτα επεισόδια του ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Μπουλς του 1997-98 καθήλωσαν το μπασκετικό κοινό. Κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και στα δύο νέα που θα προβληθούν τις επόμενες ώρες.

Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο του ντοκιμαντέρ γίνεται μεγάλη αναφορά στις «μάχες» των Σικάγο Μπουλς με τα… κακά παιδιά του ΝΒΑ, τους Πίστονς, τους «Jordan rules» που ακολούθησαν οι παίκτες του Ντιτρόιτ για να σταματήσουν τον Μάικλ Τζόρνταν, αλλά και στον Ντένις Ρόντμαν.

Το ESPN θα προβάλει περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα της Δευτέρα (27.04.2020) τα δύο επεισόδια, ενώ μετά τις 10:00 θα είναι διαθέσιμα και στο Netflix.

MJ calls Dennis Rodman one of the smartest teammates he’s ever had.



This Sunday, we’re all about The Worm. #TheLastDance pic.twitter.com/pqVFxna8vH