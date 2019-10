Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: «Κατάρρευση» στη Γαλλία! «Πούλησε» τη νίκη το Τριφύλλι – videos

Στην έδρα που ηττήθηκε στην πρεμιέρα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός επανέλαβε το… λάθος, με μία αδιανόητη «κατάρρευση» στα τελευταία τρία λεπτά, που έδωσε στη Βιλερμπάν μία ανέλπιστη νίκη με 79-78.

Δείτε το LIVE του αγώνα

Η «τριάδα» Καλάθης – Τόμας – Φριντέτ ήταν «καυτή» στην επίθεση και ο Ουάιλι ήταν εξαιρετικός στην άμυνα, αλλά ένα ανεξήγητο «black out» των «πράσινων» στα τελευταία λεπτά έφερε μία… οδυνηρή ήττα.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά το ματς στη Γαλλία έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση, αλλά με 4/10 βολές και προβλήματα στο ριμπάουντ (5 επιθετικά για τους Γάλλους), επέτρεψε στους Γάλλους να «κλείσουν» το πρώτο δεκάλεπτο με σερί 5-0 για το 22-22.

Ioannis Papapetrou with the BIG finish! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ArG77GYM4k

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι χέρι στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Παναθηναϊκό να είναι τραγικά άστοχος στις βολές, αλλά τον Ουάιλι να «σφίγγει» την άμυνά του. Το ημίχρονο έλειψε πάντως με τους «πράσινους» στο +6 (40-46), χάρη στο «τρελό» buzzer beater του Ράις.

What a way to finish a half!@ReseRice4 with the amazing buzzer-beater!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/NpqK80zNtR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2019