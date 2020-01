Βινς Κάρτερ: Έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ! Ο παίκτης των… τεσσάρων δεκαετιών

Τον περασμένο Αύγουστο ο Βινς Κάρτερ συμφώνησε σε μονοετή συνεργασία με τους Ατλάντα Χοκς, γράφοντας έτσι… ιστορία στο ΝΒΑ. Ο Αμερικανός έγινε ο… μακροβιότερος παίκτης στο πρωτάθλημα, με 22 σεζόν, ξεπερνώντας τα μέλη του “κλαμπ” των 21 σεζόν (Ντιρκ Νοβίτσκι, Κέβιν Γκαρνέτ, Κέβιν Γουίλις και Ρόμπερτ Πάρις).

Τα ξημερώματα της Κυριακής όμως, ο Βινς Κάρτερ -ο οποίος στις 26 Ιανουαρίου θα γιορτάσει τα 43α γενέθλιά του- έφτασε σε ακόμη ένα μοναδικό επίτευγμα. Ο παίκτης των Χοκς πέρασε στο παρκέ στην αναμέτρηση με τους Ιντιάνα Πέισερς κι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που έχει αγωνιστεί σε παιχνίδια σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες!

Ο Κάρτερ επελέγη στο νούμερο 5 του ντραφτ του 1998, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του στο NBA έχει φορέσει τις φανέλες των Τορόντο Ράπτορς (1998-2004), Νιού Τζέρσεϊ Νετς (2004-09), Ορλάντο Μάτζικ (2009-10), Φοίνιξ Σανς (2010-11), Ντάλας Μάβερικς (2011-14), Μέμφις Γκρίζλις (2014-17), Σακραμέντο Κινγκς (2017-18) και Ατλάντα Χοκς (2018-σήμερα)…

Vince Carter checks in to a standing ovation as he becomes the first player in @NBAHistory to play in four decades. pic.twitter.com/x5vjRJlb5G

— NBA (@NBA) January 5, 2020