«Βόμβα» ESPN: «Ομάδες του ΝΒΑ θέλουν τον Παπανικολάου»

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι πιθανό να επιστρέψει στο NBA! Σύμφωνα με ανάρτηση του έγκυρου ρεπόρτερ του ESPN, Ίαν Μπέγκλεϊ, ο Έλληνας φόργουορντ του Ολυμπιακού βρίσκεται στη λίστα αρκετών ομάδων.

Ο δημοσιογράφος, μάλιστα, αναφέρει ότι ο ίδιος ο παίκτης εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του τη νέα σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

«Ένα γνώριμο όνομα για τους φίλους των Νικς: Αρκετές ομάδες του NBA έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να αποκτήσουν την πρώην επιλογή της Νέας Υόρκης στο ντραφτ, Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έπαιξε την περασμένη σεζόν με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Οι Νικς είχαν επιλέξει τον Παπανικολάου το 2012 στον δεύτερο γύρο του ντραφτ. Ο παίκτης σκέφτεται το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο NBA».

Familiar name for Knicks fans: several NBA teams have expressed interest in signing former NYK draft pick Kostas Papanikolaou, who played for Olympiacos last year in EuroLeague. NYK picked Papanikolaou, a 6-9 SF, in 2012 in the 2nd round. He’s considering an NBA return.

