«Βόμβα» για Καλάθη: «Σχεδιάζει την επιστροφή του στο ΝΒΑ»

Ένα δημοσίευμα του ESPN και του γνωστού ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Adrian Wojnarowski, έρχεται να βάλει «φωτιά» στο μέλλον του Νικ Καλάθη στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με πηγές του δημοσιογράφου, ο κορυφαίος παίκτης του Τριφυλλιού, φαίνεται να σχεδιάζει την επιστροφή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μετά από τρία χρόνια στους «πράσινους» και για το λόγο αυτό έχει κάνει και σχετικές κινήσεις. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Καλάθης, συνεργάζεται με τον Τζέιμς Ντανλίβι, γνωστό μάνατζερ του ΝΒΑ, για να βρουν ένα καλό πρότζεκτ για τον Έλληνα διεθνή στο «μαγικό» κόσμο.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Νικ Καλάθη με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι, με τον ίδιο το παίκτη, να επισημαίνει πρόσφατα, ότι θα καθίσει πρώτα στο «τραπέζι» με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στη συνέχεια θα πάρει τις όποιες αποφάσεις του για το μέλλον.

