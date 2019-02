Ένα απίστευτο σενάριο έχει γίνει viral εδώ και λίγες ώρες στις ΗΠΑ, με δημοσιεύματα να θέλουν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να εξετάζουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη θέση του Κέβιν Ντουράντ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μετέτρεψε τους πρωταθλητές σε ομάδα… all star και κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, αποκτώντας δύο δαχτυλίδια και δύο τίτλους MVP σε τελικούς.

Πόσο πιθανό είναι όμως να συμβεί κάτι αντίστοιχο και με τον Greek Freak; Ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι ο απόλυτος ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, όμως για να κατακτήσει έναν τίτλο, ίσως και να πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή ομάδα.

Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτονται και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος, οι οποίοι και φέρονται έτοιμοι να του προτείνουν ένα «μυθικό» συμβόλαιο και το ρόλο του Κέβιν Ντουράντ, για να τον κάνουν δικό τους, το 2021, οπότε και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τα «ελάφια». Θα το σκεφτεί ο Γιάννης;

