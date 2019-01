Απίθανη μετεγγραφική κίνηση για την ΑΕΚ, η οποία και πρόσθεσε στο ρόστερ της έναν παίκτη επιπέδου Euroleague, τον Τζόρνταν Θίοντορ, ο οποίο τρία χρόνια πριν, είχε αναδειχθεί και MVP του Basketball Champions League.

Ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο, πριν από λίγες ημέρες και η Ένωση κατάφερε να τον κάνει δικό της, για τη θέση που άφησε “ορφανή”, η αποχώρηση του Ρατάν – Μέις.

“Έσκασε η «βόμβα»… O Jordan Theodore (29 χρ., 1μ.83) υπέγραψε στην ΑΕΚ BC έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019”.

“Τhe bomb” has exploded… Jordan Theodore (29, 1.83m), has signed a contract with AEK BC until the end of the 2018-2019 season. pic.twitter.com/m8BHjCSqrt

— AEK B.C. (@aekbcgr) January 3, 2019