Η κόντρα του Ενές Καντέρ με τον Ερντογάν, έχει φέρει τον Τούρκο NBAer μακριά από τη χώρα του τα τελευταία χρόνια, γεγονός που τον έφερε στα όριά του, όταν άκουσε τις δηλώσεις του Λεμπρόν Τζέιμς για την Κίνα.

Ο «Βασιλιάς» πήρε θέση κατά της… ελευθερίας του λόγου, ζητώντας από παράγοντες όπως αυτός των Ρόκετς (που τα ξεκίνησε όλα) να προσέχουν τι λένε όταν αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λίγκα – και άρα τα έσοδά της.

Την ίδια ώρα ο Καντέρ έχει 5 χρόνια να δει την οικογένειά του επειδή προτιμά να μιλά εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν και ως εκ τούτου, αντέδρασε στα λεγόμενα του Λεμπρόν, αναφέροντας όσα έχει υποστεί από την Τουρκία.

«Η ομάδα μου και η λίγκα πέρασαν μια δύσκολη εβδομάδα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν τι μπορεί να κάνει ένα tweet ή μια δήλωση στους άλλους. Και νομίζω ότι κανείς δεν σταμάτησε να σκέφτεται τι έγινε. Θα μπορούσε να περιμένει μια εβδομάδα για να το στείλει».

My team and this league just went through a difficult week. I think people need to understand what a tweet or statement can do to others. And I believe nobody stopped and considered what would happen. Could have waited a week to send it.

— LeBron James (@KingJames) October 15, 2019