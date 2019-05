Χαμός στα αποδυτήρια της ΤΣΣΚΑ! Τρελό «πάρτι» με σαμπάνιες – video

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας νίκησε την Εφές Αναντολού στον τελικό του Final Four της Euroleague κι επέστρεψε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας το όγδοο τρόπαιο της ιστορίας της.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έστησε ένα τρελό πάρτι στη Βιτόρια, με τα αποδυτήρια να παίρνουν… φωτιά. Η σαμπάνια… έρεε άφθονη, με τους Χίγκινς και Σέρχι Ροντρίγκες να κλέβουν την παράσταση με τους έξαλλους πανηγυρισμούς τους.

