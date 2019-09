Χαμός στις ΗΠΑ με Πιτίνο! Γιατί άφησε 40 εκατ. ευρώ

Χαμός γίνεται τις τελευταίες ώρες στα αθλητικά ρεπορτάζ των ΗΠΑ, αλλά και στα social media, μετά την είδηση του συμβιβασμού του Ρικ Πιτίνο με το Πανεπιστήμιο του Λούιβιλ.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού είχε κάνει μήνυση στο κολέγιο, ζητώντας το ποσό των 40 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί και στο υπόλοιπο του συμβολαίου του, πριν την απόλυσή του από την ομάδα για το σκάνδαλο με τις παράνομες προσεγγίσεις παικτών.

Οι δύο πλευρές έφθασαν όμως τελικά σε συμβιβασμό με τον Πιτίνο να μην παίρνει τελικά ούτε σεντ, δηλώνοντας ότι ήταν μία απόφαση κόντρα στις προτροπές των δικηγόρων του.

Ο έμπειρος κόουτς τόνισε ότι θέλει να τα αφήσει όλα στο παρελθόν και να κοιτάξει να «ξεκινήσει το σκαρφάλωμα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση. Σε αυτές τις λέξεις κρύβεται και η ουσία της απόφασής του σύμφωνα με τα αμερικανικά MME, αφού το κέρδος του από τον συμβιβασμό είναι το γεγονός ότι δεν θα αναφέρεται πια πουθενά η λέξη «απόλυση» για την αποχώρησή του από το Λούιβιλ.

Έτσι, ο Ρικ Πιτίνο ευελπιστεί ότι θα έχει τη δυνατότητα να βρει ξανά δουλειά στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, έστω κι αν πρόκειται για μια μικρότερη ομάδα, την οποία θα πρέπει ο ίδιος να βοηθήσει να… σκαρφαλώσει προς την κορυφή.

