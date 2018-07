«Χαμός» στο twitter του Γιάννη Αντετοκούνμπο με δεκάδες «ειδικούς» των γραφικών, να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Έλληνα σούπερ σταρ του NBA, για μία μοναδική φωτογραφία με τα αδέρφια του. Ο Greak Freak ανακοίνωσε ως δώρο για τον νικητή ένα υπογεγραμμένο NBA 2K19 και από το πλήθος των συμμετεχόντων, αποφάσισε να επιβραβεύσει τα 5 κορυφαία.

Πέντε νικητές!! Ευχαριστώ ξανά όποιον συμμετείχε, οι δημιουργίες σας ήταν ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ!! Ήταν μία δύσκολη απόφαση για τα αδέρφια μου και εμένα!! Μην στενοχωριέστε αυτός δεν ήταν ο τελευταίος διαγωνισμός», έγραψε σχετικά ο Γιάννης στο twitter.

5 WINNERS‼️ Thank you again for everybody who submitted, all of the artwork was UNBELIEVABLE‼️This was a tough decision for my brothers and I ‼️ Don’t worry this won’t be the last competition ‼️

