Η Τουρκία έδειξε με τον καλύτερο τρόπο ότι οι ΗΠΑ δεν θυμίζουν σε τίποτα το μεγαθήριο του παρελθόντων, αλλά η Team USA κατάφερε να πάρει το… θρίλερ στη Σανγκάη (93-92) έστω κι αν χρειάστηκε τον έξτρα χρόνο της παράτασης (81-81).

Η ομάδα του Ουφούκ Σαρίτσα έδειξε όλες τις αδυναμίες που έχει το συγκρότημα του Γκρεγκ Πόποβιτς και έδειξε να είναι το… φαβορί για τη νίκη μέχρι και λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι γείτονες όμως δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το προβάδισμα στην κανονική διάρκεια, αν και έβγαλαν χαρακτήρα στην ανατροπή των Αμερικανών (ο Τέιτουμ έβαλε 2 στις 3 βολές που κέρδισε στο τέλος της κανονικής διάρκειας και διαμόρφωσε το 81-81). Οι Τούρκοι “πέταξαν” και στην παράταση τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν.

ERSAN ILYASOVA 😱

Tips it in for the lead over @usabasketball 🇺🇸! 🙌@TBF 🇹🇷#TürkiyeGotGame #FIBAWC #USATUR pic.twitter.com/FpDhDHf9Bb

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 3, 2019