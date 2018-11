Χίμκι – Παναθηναϊκός: Απέτυχε και πάλι μακρυά απ’το ΟΑΚΑ! “Φάντασμα” ο Καλάθης

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε και πάλι το προβληματικό πρόσωπο που έχει μακρυά από το ΟΑΚΑ στην Euroleague και ηττήθηκε με 76-68, για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Το “τριφύλλι” είδε έτσι το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 5-5. Στον αντίποδα, οι Ρώσοι πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική επιτυχία και τέταρτη στο σύνολο, παίζοντας μάλιστα χωρίς τον τραυματία, Αλεξέι Σβεντ.

Γκιστ (19 π.), Λάνγκφορντ (17 π.) και Λοτζέσκι (13 π.) ξεχώρισαν για την ομάδα του Πασκουάλ, που όμως είχε τον Νικ Καλάθη σε τραγική βραδιά (μόλις 2 πόντους με 1/9 εντός παιδιάς και 4 λάθη). Κορυφαίος για τους γηπεδούχους -αλλά και του ματς- ο Γκιλ, με 21 πόντους.



Η Χίμκι μπήκε πολύ καλά στο ματς και αξιοποίησε κάθε επίθεση που της παρουσιάστηκε, αφού ο Παναθηναϊκός παρουσίασε αμυντικά προβλήματα (σ.σ. δέχθηκε 10 π. πριν τη συμπλήρωση 2 λεπτών παιχνιδιού). Το “τριφύλλι” πάντως είδε τον Λάσμε να είναι εύστοχος στα σουτ που επιχείρησε από μέση απόσταση, ενώ το τρίποντο του Λοτζέσκι έφερε τη διαφορά στο -1 (12-11).

Οι “πράσινοι συνέχισαν να είναι απρόσεκτοι στην επίθεση, ενώ δεν βρήκαν “αντίδοτο” στους ψηλούς της Χίμκι. Η κακή εικόνα του Παναθηναϊκού στην άμυνα έφερε τη διαφορά στο +7. Το “τριφύλλι” στη συνέχεια βρήκε ρυθμό, ο Λάνγκφορντ πήρε το “όπλο” του (έφτασε τους 9 π.) και έφερε το ματς στα ίσα (23-23). Τα… φτηνά λάθη που έκανε όμως ο Παναθηναϊκός στην άμυνα του έφεραν το -4 της πρώτης περιόδου (29-25).

Το τρίποντο του Τόμας με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου έφερε τη διαφορά στο -1 (29-28), ενώ οι βολές του εκπληκτικού Λάνγκφορντ έδωσαν το πρώτο προβάδισμα στο “τριφύλλι”. Τα αμυντικά λάθη των φιλοξενούμενων δεν περιορίστηκαν, αλλά η “αφύπνιση” του Γκιστ και η ευστοχία των “πρασίνων” στα τρίποντα έβαλε την ομάδα του Πασκουάλ σε… θέση οδηγού (40-33). Η παρουσία του Γκιλ (έφτασε τους 12 π) όμως ήταν κάτι που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν οι φιλοξενούμενοι, που δέχθηκαν ένα σερί 10-0. Οι δυο ομάδες εμφανίστηκαν βιαστικές στις προσπάθειες τους μέχρι το ημίχρονο, με το τρίποντο του Ζάιτσεφ να διαμορφώνει το 48-44 της ανάπαυλας, υπέρ της ομάδας του Μπαρτζώκα.

