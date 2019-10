Χίμκι και Παναθηναϊκός συγκρούονται αύριο στη Μόσχα για την 5η αγωνιστική της Euroleague σε ματς που ξύπνησε μνήμες στον Ταϊρίς Ράις. Ο Αμερικανός γκαρντ των “πρασίνων” υπήρξε παίκτης της Χίμκι τη διετία 2014-16 συνυπάρχοντας στο ρόστερ και όντας καλός φίλος με τον Τάιλερ Χάνεϊκατ που έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι του 2018.

«Το να πηγαίνεις πίσω στη Χίμκι χωρίς τον Τάιλερ είναι ένα περίεργο συναίσθημα. Απλά δεν είναι το ίδιο», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Τwitter -την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία που είναι μαζί με τον Χάνεϊκατ- ο Ταϊρίς Ράις , ο οποίος δεν ξέχασε τον φίλο του και άλλοτε συμπαίκτη του στην ρωσική ομάδα.

Θυμίζουμε ότι ο Χάνεϊκατ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ είχε προηγηθεί ανταλλαγή πυροβολισμών με άνδρες της αστυνομίας.

Δείτε την ανάρτηση του Ράις

Going back to Khimki without Tyler is a weird feeling. Just not the same. #LongLiveLilBro pic.twitter.com/1Ye06CeGuh

— Rese (@ReseRice4) October 28, 2019