Το νικηφόρο σερί των Μπακς συνεχίζεται. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φροντίζει άλλωστε γι’ αυτό. Τα «Ελάφια» επικράτησαν των Χόρνετς με 137-96 και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 178-3.

Τα ελάφια έκαναν ό,τι ήθελαν κόντρα στους Χόρνετς και έχοντας 9 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, Κορυφαίος όλων όμως ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek freak” ήταν ασυγκράτητος και τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους με 10/14 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/7 βολές, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής. Παρόλα αυτά είδε το σερί των double-double του να διακόπτεται στα 19 παιχνίδια.

Να αναφέρουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ, ο οποίος καταφέρει έχει κατά μέσο όρο πάνω από 30 πόντους, 13 ριμπάουντ και πέντε ασίστ, στα 20 πρώτα ματς της κανονικής περιόδου.

Giannis Antetokounmpo is averaging 30.9 PPG, 13.4 RPG, and 5.9 APG in the @Bucks' 20 games. He is the first player in @NBAHistory to average at least 30PPG/13RPG/5APG in the first 20 games of a season. pic.twitter.com/mUesRmmOQi

