Ο Βασίλης Σπανούλης έγραψε ιστορία στη Euroleague, καθώς με την τέταρτη ασίστ του στο παιχνίδι Μάλαγα – Ολυμπιακός, πέρασε στην πρώτη θέση των ασίστ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Για να τα καταφέρει όμως, έπρεπε να ξεπεράσει τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική Ελλάδος, Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος όμως όχι μονο δεν του… κράτησε κακία, αλλά τον αποθέωσε κιόλας σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media της ίδιας της Euroleague.

«Βασίλη, κατ’ αρχάς συγχαρητήρια… Το αξίζεις. Όλα αυτά τα χρόνια έχεις αποδείξει ότι είσαι ένας από τους καλύτερους παίκτες που αγωνίστηκαν ποτέ στην Ευρωλίγκα. Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος γιατί είσαι Έλληνας παίκτης και αυτό το βραβείο θα μείνει σε ελληνικά χέρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού.

A message from the previous number 1️⃣ in assists to the new leader.#SPANOUL1S pic.twitter.com/mmapcApkHU

