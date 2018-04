Για ένα ακόμη παιχνίδι στη Λιθουανία, ο Ολυμπιακός έχασε με «κάτω τα χέρια» από τη Ζαλγκίρις και αποκλείστηκε με 3-1 νίκες στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague, μένοντας εκτός Final4 παρά το γεγονός ότι είχε εξασφαλίσει το πλεονέκτημα της έδρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν απάντηση στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και παρά τα καλά τους ποσοστά στην επίθεση, έμειναν από την αρχή πολύ πίσω στο σκορ.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο πάντως, με τον Στρέλνιεκς να κάνει εξαιρετικό ματς (17 πόντους 22 αξιολόγηση) και τον Σπανούλη να «ξυπνάει» στα τελευταία λεπτά (19 πόντους 6 ασίστ), ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ψάξει το «θαύμα» μια ανεπανάληπτης ανατροπής, αλλά ένα αντιαθλητικό φάουλ του Παπανικολάου 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έδωσε οριστικά τέλος στο ματς.

Κορυφαίος του αγώνα ο Ουλανόβας που πέτυχε 20 πόντους με τρομερά ποσοστά (είχε και 9 ριμπάουντ με 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης), ενώ τον Ολυμπιακό «σκότωσε» και ο Πάνγκος με 21 πόντους και 4 ασίστ.

Το παιχνίδι

Η Ζαλγκίρις ξεκίνησε με μεγάλη ευστοχία το Game 4 της σειράς με τον Ολυμπιακό και κατάφερε από νωρίς να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Με διαδοχικά τρίποντα έκανε το 16-8 και 21-13 στα 4,10» για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Κάπου εκεί, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος άρχισε να κάνει και τις πρώτες αλλαγές στην 5άδα, γεγονός που βοήθησε τους “ερυθρόλευκους” να αναθαρρήσουν και με σερί 2-10 να μειώσουν τη διαφορά. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε μάλιστα με buzzer beater του Παπαπέτρου που έφερε το ματς στον πόντο, 23-22.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε όμως να διατηρήσει το μομέντουμ και στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο και αποδείχτηκε τελικά “καταστροφικό” για τους Πειραιώτες. Με την “ερυθρόλευκη” άμυνα να “πελαγοδρομεί”, οι Λιθουανοί κατάφεραν να πάρουν από νωρίς διψήφιες διαφορές, φθάνοντας ακόμη και στο +17 (48-31) 2,46» πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Jankunas turns the corner and THROWS IT DOWN! 👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/XLbrAZPMV7 — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2018

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου προσπάθησε πάντως να αντιδράσει και μείωσε στους 12 πόντους, για να λήξει τελικά το πρώτο μέρος με σκορ 51-37, υπέρ της Ζαλγκίρις.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καταιγισμό τριπόντων και από τις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να μειώνει και στους 11 πόντους (59-48) στο 5,5” λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Και κάπου εκεί άρχισε η… κατηφόρα! Με την άμυνα των Πειραιωτών να συνεχίζει να δίνει εύκολα σουτ στους Λιθουανούς, οι παίκτες του Σφαιρόπουλου άρχισαν να παίρνουν δύσκολα σουτ από μακριά για να “απαντήσουν” στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους, καταργώντας κάθε επιθετική λογική.

Κάπως έτσι το σερί της Ζαλγκίρις έφθασε στο 14-3 και η διαφορά “εκτινάχθηκε” πάνω από τους 20 πόντους, για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 78-56. Απίστευτος Ουλανόβας σε αυτό το διάστημα, είχε φθάσει ήδη τους 20 πόντους.

Κάπου εκεί το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί, με τη Ζαλγκίριο Αρένα να έχει πάρει “φωτιά” και τους Λιθουανούς να σκέφτονται ήδη το Final4 του Βελιγραδίου. Ο Ολυμπιακός όμως δεν τα παράτησε και το “πάλεψε” για να καταφέρει να μειώσει κάπως τη διαφορά και να ψάξει το “θαύμα”. Την έριξε μάλιστα ακόμη και στους 11 πόντους, με τον Στρέλνιεκς να χάνει την ευκαιρία να βάλει «φωτιά» στο ματς με τρίποντο 2 λεπτά πριν το φινάλε.



Οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν τελικά και στους 7 πόντους, αλλά με το χρονόμετρο στα 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ματς, ο Παπανικολάου προσπάθησε να πιέσει για το «κλέψιμο» και οι διαιτητές σφύριξαν φάουλ, το οποίο και χρεώθηκε αντιαθλητικό, αφού η μπάλα δεν είχε μπει ακόμη στο παρκέ. Το γεγονός προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ολυμπιακού, με τον Παπανικολάου να δέχεται και τεχνική ποινή και να αποβάλλεται, ενώ ο Σπανούλης τη… γλίτωσε, παρά τα ειρωνικά του χειροκροτήματα.

Το παιχνίδι είχε άλλωστε κριθεί και τυπικά, με τα επόμενα δευτερόλεπτα να είναι διαδικαστικά, αν και κάποια επιτηδευμένα φάουλ, έδωσαν την ευκαιρία στη Ζαλγκίρις να φθάσει την «κατοστάρα» για το τελικό 101-91.