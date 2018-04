Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατάφερε να οδηγήσει τη Ζαλγκίρις στο Final Four της Euroleague, έπειτα από 19 χρόνια, αποδεικνύοντας ότι εκτός από τεράστιος παίκτης μπορεί να γίνει και κορυφαίος προπονητής.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν το φιναλέ του αγώνα με τον Ολυμπιακό και με τον νικητή να έχει κριθεί, ο «Σάρας» βούρκωσε, πράγμα φυσικό μιας κι ολοκλήρωσε μία επική πρόκριση, έχοντας να διαχειριστεί μία ομάδα με πολύ μικρό μπάτζετ που δεν την πίστευε κανείς στο ξεκίνημα της σεζόν.

The tough guy reduced to tears…

This is what sport can do pic.twitter.com/yE1ZDNBZ52

— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2018