Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ ο Γιανκούνας

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επιβεβαίωσε πως ο Παούλιους Γιανκούνας δεν θα βρεθεί στη διάθεσή του για το εντός έδρας ματς της Ζαλγκίρις Κάουνας με τον Ολυμπιακό (06.12.2018 / 20:00).

Ο Γιανκούνας έχει απουσιάσει και από τα παιχνίδια της Ζαλγκίρις με ΤΣΣΚΑ, Χίμκι και Αρμάνι, αλλά αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στο επόμενο ματς με την Μπάγερν Μονάχου (14.12.2018).

Ο 34χρονος αρχηγός των Λιθουανών μετράει φέτος 7,9 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά παιχνίδι στην Euroleague.

Sarunas Jasikevicius confirmed Paulius Jankunas won't be able to play vs Olympiakos Piraeus. Captain is expected to return next week, before the game vs Bayern.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) December 5, 2018