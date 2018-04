Τα αποδυτήρια της Ζαλγκίρις πήραν… φωτιά μετά τον θρίαμβο επί του Ολυμπιακού και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και οι παίκτες του έγιναν ένα κουβάρι, πανηγυρίζοντας έξαλλα τον άθλο τους. Οι Λιθουανοί επέστρεψαν σε Final Four, έπειτα από 19 χρόνια, αφήνοντας εκτός τον περσινό φιναλίστ της Euroleague.

When you are going to your first Final Four since 1999…

…you practice the next day 💪 pic.twitter.com/VPPKkNGZ4I

— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2018