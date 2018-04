Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Sold out! Δεν θα υπάρχει άδειο καρεκλάκι

Δεν έμεινε εισιτήριο απούλητο! Η Ζαλγκίρις θέλει ακόμη μία νίκη για να επιστρέψει σε Final Four της Euroleague με το 1999 και οι φίλοι της αναμένεται να στηρίξουν και πάλι τους Λιθουανούς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι οπαδοί της Ζαλγκίρις “εξαφάνισαν” τα… μαγικά χαρτάκια για τον τέταρτο αγώνα της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό κι έτσι η “Ζαλγκίριο Αρίνα” θα είναι κατάμεστη το βράδυ της Πέμπτης.

Another #SOLDOUT at #ZalgirioArena! There are no more tickets left for #EuroLeague playoffs Game 4⃣ between #Zalgiris and #Olympiacos!

See you tomorrow at @ZalgirioArena! 💚#ManoKomanda #MyTeam #Kaunas #ZALOLY pic.twitter.com/fHm3iBnJ9d

