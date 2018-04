Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: «Τελικός»! Break ή… σπίτι του

Ματς – τελικός για τον Ολυμπιακό απόψε το βράδυ στην κατάμεστη “Ζαλγκίριο Αρίνα”. Οι “ερυθρόλευκοι” αντιμετωπίζουν τη Ζαλγκίρις στη Λιθουανία, στο game 4 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague και θέλουν μόνο νίκη, για να μην πουν “αντίο” στο Final Four του Βελιγραδίου.

TONIGHT Game 4 at @bczalgiris

📍 Zalgirio Arena

🕘 20:00 🇬🇷

📺 @novasportsgr 2HD

💻 Live update of the game on https://t.co/8IoyN83Ke9

📲 #ZALOLY

🏀 @EuroLeague Playoffs

#WeAreOlympiacos #OnAMission #GameON pic.twitter.com/s4VCn8buXe

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) April 26, 2018