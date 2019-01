Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός: “Ναυάγιο” και στο Κάουνας! “Τραγικό” δεύτερο ημίχρονο για το Τριφύλλι – videos

Σημάδια “αυτοκτονίας” επέδειξε ο Παναθηναϊκός στο Κάουνας και επιτρέποντας ένα σερί 13-0 στη Ζαλγκίρις με την έναρξη του δευτέρου ημίχρονο, πέταξε στα “σκουπίδια” το καλό πρώτο 20λεπτο, για να γνωρίσει μία ακόμη εκτός έδρας ήττα στη διοργάνωση.

Καλάθης (11 πόντους, 6 ασίστ) και Μήτογλου (5 επιθετικά ριμπάουντ) ήταν οι μόνοι που “πάλεψαν” στο δεύτερο μέρος, με τους “πράσινους” να “καταρρέουν” πάντως συνολικά στο τελευταίο δεκάλεπτο και να χάνουν τελικά με… κάτω τα χέρια από τους Λιθουανούς.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με εξαιρετικές άμυνες, γεγονός που του έδωσε την ευκαιρία να πάρει από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει σε άμυνα και επίθεση σε αυτό το διάστημα.

A FREAKISH dunk from @Thanasis_ante43 🚀 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MbpOzfaaCd

Οι “πράσινοι” διατήρησαν την καλή τους εικόνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, βρίσκοντας σκορ από όλους τους παίκτες τους, όμως ένα “μπλακ άουτ” στην επίθεση, έφερε ένα σερί 11-0 για τη Ζαλγκίρις, η οποία και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με 29-28, για να “απαντήσει” με ένα γρήγορο 7-0 ο Παναθηναϊκός και να κλείσει προηγούμενος το πρώτο ημίχρονο με σκορ 33-37.

Ό,τι πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο όμως ο Παναθηναϊκός, το… πέταξε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Οι “πράσινοι” έμειναν στα… αποδυτήρια και έδωσαν την ευκαιρία στους Λιθουανούς να “τρέξουν” ένα απίθανο 13-0 στο ξεκίνημα της περιόδου.

BACKDOOR!@Aaron_White30 in behind for a HUGE slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/pKDfwBNwJX

— EuroLeague (@EuroLeague) January 18, 2019