Απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από την 8άδα που οδηγεί στα πλέι οφ της Euroleague, ο Ολυμπιακός, μετά τη νέα ήττα από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με 91-87.

Οι Πειραιώτες είχαν σε εξαιρετική βραδιά τους Σπανούλη, Πρίντεζη και Παπανικολάου, αλλά δεν βρήκαν βοήθεια από κανέναν Αμερικανό και έτσι “λύγισαν” και στην 21η αγωνιστική, παρά την προσπάθεια ανατροπής στα τελευταία λεπτά.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά το ματς στην επίθεση, με Βεζένκοφ και Παπανικολάου να ευστοχούν σε τρίποντα και τον Μιλουτίνοφ να παίρνει τη “σκυτάλη”, δίνοντας προβάδισμα 7 πόντων στην ομάδα του Μπαρτζώκα (16-23). Η άμυνα των Πειραιωτών όμως ήταν… τραγική και επέτρεψε στη Ζενίτ να μείνει κοντά στο σκορ, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 24-27.

Στη δεύτερη περίοδο όμως, οι “ερυθρόλευκοι”… κόλλησαν επιθετικά και οι Ρώσοι “έτρεξαν” ένα σερί 10-0 για το 34-27, που άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Ο Σπανούλης “πάλεψε” μόνος του στη συνέχεια να κρατήσει την ομάδα του στο ματς και φθάνοντας τους 20 πόντους σε 20 λεπτά αγώνα, διατήρησε τον Ολυμπιακό κοντά στη διαφορά.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε μάλιστα με 45-43, αλλά η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να βασίζονται μόνο στον αρχηγό τους και με τη Ζενίτ να κάνει… πάρτι στο επιθετικό ριμπάουντ στο τρίτο δεκάλεπτο, η διαφορά “εκτοξεύτηκε” και στο +11 (64-53) πριν “κλείσει” στο 66-58 στο 30′.

Οι Ρώσοι ήταν καλύτεροι και στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου,”χτυπώντας” ξανά στο ριμπάουντ, αλλά και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των παικτών του Μπαρτζώκα που έδωσαν αιφνιδιασμούς και εύκολους πόντους. Σπανούλης, Πρίντεζης και Παπανικολάου δεν τα παράτησαν ποτέ όμως και έψαξαν μία ακόμη μυθική ανατροπή στα τελευταία λεπτά, μειώνοντας τη διαφορά ακόμη και στους 3 πόντους (86-83), με… αδιανόητο τρίποντο του αρχηγού από τα 9 μέτρα.

Νέα λάθη στην επίθεση, χαμένες βολές και η ευστοχία των Ρώσων από τη γραμμή δεν επέτρεψαν όμως στο τέλος κάτι καλύτερο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία έδειξε για μία ακόμη φορά ότι χρειάζεται ενίσχυση δίπλα στους έμπειρους παίκτες του. Το τελικό 91-87 οδήγησε μάλιστα στην 13η ήττα του Ολυμπιακού μετά από 21 αγώνες στη Euroleague.

.@zenitbasket HOLDS on for the win!#GameON pic.twitter.com/yxoxyVwh0T

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 23, 2020