Bloomberg: «Το NBA Europe ψάχνει επενδυτές με αποτίμηση κάθε ομάδας στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια»

Το NBA Europe βρίσκεται πλέον στα… σκαριά και οι ιθύνοντες του NBA εμφανίζονται να προσπαθούν να προσελκύσουν επενδυτές, αποτιμώντας κάθε ομάδα της διοργάνωσης στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το NBA φέρεται να προετοιμάζεται να παρουσιάσει σε επενδυτές ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ, του NBA Europe, με στόχο οι ομάδες να αποτιμώνται έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια η καθεμία. Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αλλά εντάσσεται στη στρατηγική του NBA να επεκτείνει την παγκόσμια παρουσία του, αξιοποιώντας το έντονο ενδιαφέρον για το μπάσκετ στην Ευρώπη και τις μεγάλες αγορές πόλεων όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Μαδρίτη.

Η νέα λίγκα αναμένεται να λειτουργεί με μοντέλο franchise, πιο κοντά στη φιλοσοφία του NBA και στο πλαίσιο αυτό αναζητά και αντίστοιχους επενδυτές, εκτιμώντας ότι τα έσοδα για τη νέα διοργάνωση θα “εκτοξευτούν” σε επίπεδα αμερικανικού και όχι ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με βάση το ρεπορτάζ του Bloomberg, το NBA σχεδιάζει να διατηρήσει το 50% των μετοχών της νέας λίγκας, με τη FIBA και τους ιδιοκτήτες των ομάδων να παίρνουν επίσης μετοχές του NBA Europe.